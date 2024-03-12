12 марта, 09:48Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Водитель "Ягуара" сбил двух человек на тротуаре на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось на улице Верхней Масловке.
"Водитель, управляя автомобилем "Ягуар", не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, два человека получили травмы различной степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее два грузовика столкнулись в ночь в Саткинском районе Челябинской области, после чего оба большегруза загорелись. В результате аварии, предварительно, погиб один из водителей.
До этого авария с участием нескольких машин случилась на внешней стороне 54-го километра МКАД, перед развязкой с Можайским шоссе. Для движения была доступна одна полоса из пяти.
Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД
Читайте также
- Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом на юге Турции
- Два рейсовых автобуса столкнулись на трассе М-4 в Подмосковье