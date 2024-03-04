04 марта, 07:55Происшествия
Один человек погиб при столкновении двух грузовиков на трассе Москва – Челябинск
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Челябинской области"
Два грузовика столкнулись в ночь на 4 марта в Саткинском районе Челябинской области, после чего оба большегруза загорелись. В результате аварии, предварительно, погиб один из водителей. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.
Уточняется, что ДТП произошло на 1 667-м километре трассы Москва – Челябинск. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают обстоятельства аварии и оказывают помощь сотрудникам МЧС в тушении огня.
Из-за аварии временно организовали путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.
Ранее водитель Sollers Argo насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части на Шоссейном проезде в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, на вид погибшему было около 60 лет. Специалисты ведомства организовали проверку.
До этого шесть человек погибли в ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и ВАЗ-2112 в Лысогорском районе Саратовской области. Авария произошла около поселка Гремячий.
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