02 марта, 08:55Происшествия
Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Три автомобиля столкнулись на Донецкой улице в Москве. Один из них перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено.
"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о ДТП на 21-м километре МКАД. Там 54-летний водитель машины MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. После удара легковой транспорт сбил мужчину и столкнулся с еще одним авто.
В результате аварии погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen. По данному факту была организована проверка.
До этого авария с участием нескольких машин случилась на внешней стороне 54-го километра МКАД, перед развязкой с Можайским шоссе. Для движения была доступна одна полоса из пяти.
Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД
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