Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три автомобиля столкнулись на Донецкой улице в Москве. Один из них перевернулся, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП на 21-м километре МКАД. Там 54-летний водитель машины MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. После удара легковой транспорт сбил мужчину и столкнулся с еще одним авто.

В результате аварии погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen. По данному факту была организована проверка.

До этого авария с участием нескольких машин случилась на внешней стороне 54-го километра МКАД, перед развязкой с Можайским шоссе. Для движения была доступна одна полоса из пяти.



Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД