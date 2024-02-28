Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "МВД 64"

Шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что авария с участием автомобилей "Лада Гранта" и ВАЗ-2112 произошла около поселка Гремячий. В результате столкновения погибли по три человека из каждой машины, еще одного пассажира ВАЗ-2112 доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на 21-м километре МКАД 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. От удара легковой автомобиль сбил мужчину и столкнулся с еще одной машиной. В результате ДТП погиб 37-летний водитель неисправного Citroen.

До этого автобус врезался в трактор в Чернушинском городском округе под Пермью. В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. Один из них госпитализирован, другому назначили амбулаторное лечение.

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