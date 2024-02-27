Водитель неисправного автомобиля погиб в ДТП на 21-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ночью 27 февраля на 21-м километре МКАД 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. От удара легковой автомобиль сбил мужчину и столкнулся с еще одной машиной, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В результате ДТП погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen. В свою очередь, прокуратура ЮАО взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

По данным телеграм-канала Дептранса Москвы, на месте инцидента работали оперативные службы. В сообщении уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 21-го километра МКАД, после развязки с Бесединским шоссе.

Для движения в районе аварии были доступны две полосы из пяти. Водителям советовали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 54-го километра МКАД, перед развязкой с Можайским шоссе. Для движения была доступна одна полоса из пяти.

До этого три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Такси загорелось на внутренней стороне МКАД