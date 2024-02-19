Движение затруднено на 54-м км МКАД из-за аварии с несколькими авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 54-го километра МКАД, перед развязкой с Можайским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Оперативные городские службы уже работают на месте аварии, уточняя обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

В департаменте предупредили водителей, что движение на данном участке дороги затруднено: доступна только одна полоса из пяти.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 36-го километра МКАД, после развязки с Варшавским шоссе. Из-за аварии движение здесь также было затруднено, однако на данный момент его уже восстановили.

До этого три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.

ДТП с пятью пострадавшими произошло на северо-западе Москвы