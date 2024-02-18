Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 36-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 36-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги после развязки с Варшавским шоссе. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В связи с ДТП движение было затруднено, однако в настоящее время его восстановили.

17 февраля три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей. Авария произошла в районе станции метро "Октябрьское поле". Водитель Mazda, выезжая на дорогу, столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.

Ранее два рейсовых автобуса столкнулись на 90-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Ступино в Подмосковье. ДТП случилось примерно в 10:30 15 февраля. Предварительно, автобусы столкнулись, двигаясь в попутном направлении. В результате аварии пострадали три пассажира.

До этого три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Белгородской области. Авария произошла на трассе в районе села Анновка Корочанского района. Девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Hyundai Accent, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом.

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