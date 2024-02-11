Трое детей погибли в машине, столкнувшейся с товарным поездом на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Товарный поезд въехал в машину на регулируемом переезде в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 11 февраля на 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный. На регулируемом переезде врезались товарный состав и легковушка. Сотрудники ведомства сразу же выехали на место, отключили аккумулятор в машине и вытащили пять человек, включая трех детей.

Однако в результате происшествия все дети погибли. При этом, по информации МЧС, все взрослые были переданы врачам.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, причиной аварии стал выезд машины на пути перед подъезжающим поездом. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, расстояния не хватило для того, чтобы избежать столкновения. При этом в сообщении сказано, что на движение других составов этот инцидент не повлиял.

"Призываем водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", – уточнили в пресс-службе СКЖД.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что сейчас ведомство проводит доследственную проверку.

Ранее два рейсовых автобуса и автомобиль столкнулись на трассе в Кемеровской области, из-за чего травмы получили около 14 человек. При этом в двух автобусах ехали примерно 56 пассажиров. Всем сейчас оказывается необходимая медпомощь, многим назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.



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