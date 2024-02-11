В аварии с двумя автобусами и автомобилем в Кузбассе пострадали 14 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два рейсовых автобуса и автомобиль столкнулись на трассе в Кемеровской области, из-за чего травмы получили около 14 человек. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 10 февраля примерно в 19.00 (15.00 по московскому времени) на 32-м километре автодороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол.

По информации ведомства, 40-летний водитель легкового авто ВАЗ-2104 превысил допустимую скорость, учитывая ситуацию на дорогах в связи с погодными условиями, и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус "Волгабас". Затем автобус "ЛиАЗ" въехал в столкнувшуюся с предыдущим автобусом машину.

В результате аварии пострадали 14 человек, включая водителей трех транспортных средств. При этом в двух автобусах ехали примерно 56 пассажиров. Всем сейчас оказывается необходимая медпомощь, многим назначено амбулаторное лечение. Однако, как сообщили в следственном управлении СК по Кемеровской области, госпитализированы двое, один из которых водитель автобуса.

На месте ДТП находятся инспекторы Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выявлением всех обстоятельств аварии, а следователи проводят проверку.

"По факту ДТП следователем ОМВД России по Таштагольскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до двух лет лишения свободы", – подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авария с участием трех автомобилей произошла на 34 километре МКАД в районе развязки с Симферопольским шоссе. По информации Дептранса, обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.



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