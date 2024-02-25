25 февраля, 17:48Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении таксиста, насмерть сбившего женщину на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
В столице возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси, который насмерть сбил женщину на Кантемировской улице 24 февраля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Сообщается, что в субботу, 24 февраля, на улице Кантемировской таксист совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась.
Ранее стало известно, что на внутренней стороне 101-го километра МКАД столкнулось несколько автомобилей.
До этого два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.
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