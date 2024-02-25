Уголовное дело возбуждено в отношении таксиста, насмерть сбившего женщину на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В столице возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси, который насмерть сбил женщину на Кантемировской улице 24 февраля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Сообщается, что в субботу, 24 февраля, на улице Кантемировской таксист совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась.

Ранее стало известно, что на внутренней стороне 101-го километра МКАД столкнулось несколько автомобилей.

До этого два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.