ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Новорязанском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Новорязанском шоссе в районе съезда с Волгоградского проспекта на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого водитель Sollers Argo насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Шоссейном проезде. По данным ГИБДД, на вид погибшему было около 60 лет.

