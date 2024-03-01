01 марта, 07:53Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Новорязанском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Новорязанском шоссе в районе съезда с Волгоградского проспекта на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.
На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
До этого водитель Sollers Argo насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Шоссейном проезде. По данным ГИБДД, на вид погибшему было около 60 лет.
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