ДТП с несколькими автомобилями произошло на Волгоградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте, в районе пересечения с Волжским бульваром. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают информацию о возможных пострадавших и прочие обстоятельства аварии.

В департаменте предупредили водителей, что из-за ДТП движение по Волгоградскому проспекту в сторону области затруднено.

Ранее сообщалось, что два грузовика столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД, в результате чего один из большегрузов опрокинулся. Движение в районе аварии некоторое время было затруднено.

До этого на 21-м километре МКАД 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. От удара легковой автомобиль сбил мужчину и столкнулся с еще одной машиной. В результате ДТП погиб 37-летний водитель неисправного Citroen.

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