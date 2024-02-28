Грузовик опрокинулся после столкновения с другой машиной на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два грузовика столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД, одно из транспортных средств опрокинулось. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что движение в районе аварии затруднено.

Накануне сообщалось о ДТП на 21-м километре МКАД. Там 54-летний водитель машины MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. После удара легковой транспорт сбил мужчину и столкнулся с еще одним авто.

В результате аварии погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen. По данному факту была организована проверка.

До этого авария с участием нескольких машин случилась на внешней стороне 54-го километра МКАД, перед развязкой с Можайским шоссе. Для движения была доступна одна полоса из пяти.

Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД