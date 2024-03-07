Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Фото: телеграм-канал "УГИБДД 64"

Три человека погибли, еще семь пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области. По предварительной информации, погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана и Киргизии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Региональный главк Госавтоинспекции ГУ МВД РФ сообщил, что в ночь на 7 марта на трассе в Петровском районе вблизи села Тарумовка столкнулись две автомашины Toyota и автомобиль "Лада Гранта". Тогда число пострадавших составляло пять человек.

Прокуратура области уточнила, что столкновение произошло между машиной "Лада Гранта", минивэном Toyota Alphard и минивэном Toyota Estima на 551-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов.

Ранее два грузовика столкнулись в ночь в Саткинском районе Челябинской области, после чего оба большегруза загорелись. В результате аварии, предварительно, погиб один из водителей.

Также шесть человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Лысогорском районе Саратовской области. Авария с участием автомобилей "Лада Гранта" и ВАЗ-2112 произошла около поселка Гремячего.

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