В ХАМАС заявили, что переговоры по перемирию в Газе идут тяжело

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Переговоры о временном перемирии в секторе Газа продолжаются, но они идут крайне тяжело. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на члена политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Наззала.

По его словам, израильская сторона предлагает палестинской такой режим перемирия, с которым та не может согласиться. Кроме того, присутствие в анклаве военных ЦАХАЛ препятствует возвращению перемещенных лиц обратно в свои дома.

Наззал заявил, что предыдущий раунд переговоров зашел в тупик именно из-за того, что еврейское государство отказалось выполнять требования о прекращении боевых действий в Газе и выводе оттуда своих войск.

Ранее СМИ сообщали, что движение ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия и прекращения огня в секторе Газа. По данному плану предполагается прекратить боевые действия в анклаве, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что операция Израиля в Газе может закончиться через 1–2 месяца. По его словам, израильские военные уже ликвидировали три четверти батальонов ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

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