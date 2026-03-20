Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Уточняется, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Они вводились вечером 20 марта. До этого аналогичные ограничения действовали в столичных авиагаванях с 16 марта. Их сняли спустя сутки.

Прием и отправку гражданских самолетов возобновили 17 марта. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево вновь начали функционировать согласно расписанию.