20 марта, 17:41Транспорт
Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
Уточняется, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Они вводились вечером 20 марта. До этого аналогичные ограничения действовали в столичных авиагаванях с 16 марта. Их сняли спустя сутки.
Прием и отправку гражданских самолетов возобновили 17 марта. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево вновь начали функционировать согласно расписанию.