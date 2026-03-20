20 марта, 17:05

Культура

Умер актер Чак Норрис

Фото: Getty Images/Gilbert Carrasquillo

Актер Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили родственники артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Уточняется, что Норриса госпитализировали на Гавайях 19 марта, а утром 20 марта он скончался. Родственники актера отметили, что последние дни вплоть до смерти он проводил в окружении близких.

"Мы бы хотели сохранить в тайне обстоятельства его смерти", – говорится в заявлении.

В семье Норриса подчеркнули, что для всего мира он останется мастером боевых искусств, актером и символом силы, а для них – преданным мужем, любящим отцом, дедушкой и братом. Он отпраздновал очередной день рождения 10 марта.

Он родился в 1940 году в небольшом городе Райан американского штата Оклахома. Настоящее имя культового актера – Карлос Рэй Норрис. Прозвище Чак ему дали сослуживцы в армии.

В то же время он начал активно увлекаться восточными боевыми искусствами и к моменту демобилизации уже обладал черным поясом по тансудо. Затем также получил пояса по дзюдо, джиу-джитсу, карате и тхэквондо.

После увольнения из армии Норрис основал в Лос-Анджелесе школу каратэ, которая к 1968 году уже имела 32 филиала. Он обладал титулами чемпиона Лос-Анджелеса (1965) и чемпиона мира в полутяжелом весе с 1968 по 1975 год. Актер также создал собственный боевой стиль – чункукдо ("универсальный путь"), сочетающий карате, бразильское джиу-джитсу и корейские единоборства.

Всемирную славу Норрису принесли роли в боевиках 1980–1990-х годов и главная роль в сериале "Крутой Уокер". Массовому зрителю актер наиболее известен благодаря ролям в кинокартинах "Путь дракона", "Парный удар", "Без вести пропавшие", "Отряд "Дельта" и "Вторжение в США".

