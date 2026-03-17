Умер актер из "Назад в будущее – 3" Мэтт Кларк

Американский актер Мэтт Кларк, сыгравший бармена в фильме "Назад в будущее – 3", умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на близких актера.

Кларк ушел из жизни утром в воскресенье, 15 марта, в своем доме в американском штате Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на позвоночнике.

По словам родных актера, он пользовался уважением коллег, получал удовольствие от своей профессии и не гнался за славой. Кларк называл свою карьеру "удачной" и "умер так, как жил: на своих условиях", отметили его близкие.

За свою кинокарьеру Кларк успел сыграть в картинах с актерами Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном. Также он участвовал в съемках фильма "Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение", который вышел на экраны в 1984 году. Кроме того, актер исполнял роли в таких сериалах, как "Грейс в огне", "Бонанза" и "Династия".