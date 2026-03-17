17 марта, 11:55

Умер актер из "Назад в будущее – 3" Мэтт Кларк

Фото: Getty Images/FilmMagic/Bauer-Griffin/Axelle

Американский актер Мэтт Кларк, сыгравший бармена в фильме "Назад в будущее – 3", умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на близких актера.

Кларк ушел из жизни утром в воскресенье, 15 марта, в своем доме в американском штате Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на позвоночнике.

По словам родных актера, он пользовался уважением коллег, получал удовольствие от своей профессии и не гнался за славой. Кларк называл свою карьеру "удачной" и "умер так, как жил: на своих условиях", отметили его близкие.

За свою кинокарьеру Кларк успел сыграть в картинах с актерами Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном. Также он участвовал в съемках фильма "Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение", который вышел на экраны в 1984 году. Кроме того, актер исполнял роли в таких сериалах, как "Грейс в огне", "Бонанза" и "Династия".

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

