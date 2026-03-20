20 марта, 19:56

Город

В Гостином Дворе 23 марта состоится дискуссия "Станет ли СПО роддомом среднего класса"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дискуссия о роли среднего профессионального образования в формировании среднего класса пройдет 23 марта в Гостином Дворе в рамках форума колледжей Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования столицы.

Встреча начнется в 13:00 в амфитеатре главной сцены. Ключевым спикером станет академик РАО, профессор МГУ Александр Асмолов. По его мнению, "вузоцентризм" является серьезной проблемой, так как у школьников и их родителей формируется устойчивое мнение, что добиться реализации в жизни можно только при помощи высшего образования.

Участники обсудят, как изменения последних лет в столичной системе образования повлияли на престиж СПО и его возможности как альтернативного карьерного пути. Речь пойдет о формировании слоя квалифицированных специалистов, который может стать основой устойчивого среднего класса.

В обсуждении примут участие представители науки, образования и бизнеса, в том числе главврач ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, профессор РАН, социолог и психолог Тимофей Нестик, ректор Московского института психоанализа Лев Сурат, искусствовед и проректор по научной и международной работе РГХПУ имени С. Г. Строганова, а также член-корреспондент Российской академии художеств Александр Лаврентьев, доктор педагогических наук Сергей Гиль, руководитель факультета художественных ремесел столичного колледжа Борис Лыс и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Дискуссия станет площадкой для открытого диалога. Посетители смогут задать вопросы и высказать свое мнение.

Ранее сообщалось, что в "Активном гражданине" проходит исследование, посвященное развитию московских обучающих программ и мероприятий для предпринимателей. На первом этапе участники заполнят анкету о наличии собственного дела и опыте взаимодействия с проектом "Малый бизнес Москвы". Во второй части они ответят на различные вопросы.

