Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры о запрете показа в России фильма "Господин Никто против Путина", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Кроме того, картину раскритиковал народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. По его мнению, режиссер фильма Павел Таланкин, чтобы исказить политическую риторику, при съемках мог использовать американское пособие 1944 года "Мануал простого полевого саботажа".

Михалков подчеркнул, что это могло делаться для того, чтобы затем показать происходящее как пример "идеологического давления" на учащихся.

Ранее в Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. На ней фильм "Господин Никто против Путина" победил в категории "Лучший документальный фильм". При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле не знакомы с содержанием этого документального фильма.

