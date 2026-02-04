Форма поиска по сайту

04 февраля, 16:12

Культура

Песков заявил, что в Кремле не смотрели фильм "Господин Никто против Путина"

Фото: kremlin.ru

В Кремле не знакомы с содержанием документального фильма "Господин Никто против Путина", который был номинирован на премию "Оскар". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Знаете, мы не смотрели", – сказал он.

По словам представителя Кремля, у него не было возможности ознакомиться с материалом, поэтому давать какие-либо оценки было бы некорректно.

Ранее сообщалось, что фильм "Мелания" не выйдет в официальный прокат в России. Мировая премьера состоялась 30 января с кассовыми сборами около 2,9 миллиона долларов. Документальный фильм режиссера Бретта Ратнера освещает 20 дней из жизни первой леди США перед инаугурацией президента Дональда Трампа.

При этом в ЮАР это кино вовсе сняли с проката, не указав точной причины подобного решения.

властькультуракино

