"Союзмультфильм" подтвердил подлинность кадров с Путиным в "Простоквашино"

Кадр из мультфильма "Простоквашино"; режиссер – Михаил Солошенко; Евгения Жиркова; Анна Кузина; Софья Кравцова; производство – "Союзмультфильм"

Киностудия "Союзмультфильм" подтвердила ТАСС подлинность кадров нового эпизода мультсериала "Простоквашино", на которых присутствует Владимир Путин.

Эти анимационные изображения ранее распространились в СМИ. На кадрах президент предстал вместе с героями сериала – Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

Глава совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева впервые рассказала, что персонаж российского лидера может появиться в мультсериале, на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отмечала, что новый герой вместе с Матроскиным создадут яркий дуэт, который будет способствовать продвижению российской культуры в мире.

В Кремле при этом подчеркивали, что образ президента является неотъемлемой частью жизни страны, а его появление в мультфильме не требует официального согласования.