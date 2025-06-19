Владимир Путин может стать персонажем мультфильма "Простоквашино"

В мультсериале "Простоквашино" может появиться персонаж Владимира Путина, сообщила глава совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, новый герой вместе с Матроскиным создадут яркий дуэт, который поможет продвигать российскую культуру в мире. В Кремле отметили, что образ президента – неотъемлемая часть жизни страны. При этом его появление в мультфильме не требует согласования.

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