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13 июня, 21:15

Политика

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в Кремле, глава государства выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.

Путин в разговоре с Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, нарушающие устав ООН и международное право. Российский президент акцентировал важность возврата к переговорному процессу и дипломатическому разрешению всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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