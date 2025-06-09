Собянин вручил государственные и городские награды в преддверии Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды москвичам в преддверии Дня России, 12 июня. Торжественное мероприятие состоялось в Белом зале столичной мэрии.

Мэр Москвы поздравил присутствовавших с наступающим праздником и отметил, что Россия определяется большими природными ресурсами, экономикой, научными, культурными достижениями и успехами в области градостроительства.

Кроме того, отметил глава города, страна определяется развитием Москвы, которая является одной из лучших столиц среди других государств.

"Но самое главное, конечно, величие нашей страны определяется людьми, которые здесь живут, гражданами России, москвичами, которые здесь находятся", – добавил Собянин.

Он поблагодарил горожан, которые работают на благо Москвы и России, а также суверенитета и независимости. Градоначальник подчеркнул, что благодаря их труду и профессионализму страна и столица могут достойно развиваться.

По поручению и от имени Владимира Путина Собянин вручил москвичам госнаграды за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

В числе наград – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и орден "За заслуги в культуре и искусстве".

Настоятельница Новодевичьего ставропигиального женского монастыря и директор музея обители Елена Феоктистова (игумения Маргарита) была удостоена ордена Дружбы за большой вклад в восстановление объектов духовного и культурного наследия.

За профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, награды получили несколько медработников, трудящихся в столичной системе здравоохранения. Им мэр вручил медали Луки Крымского и "За спасение погибавших".

От имени Путина были вручены почетные грамоты. Горожане удостоились благодарностей президента России, почетных званий "Заслуженный строитель Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" и "Заслуженный врач Российской Федерации".

Вместе с тем почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" и почетными званиями "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник социальной защиты города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы" Собянин отметил профессиональные успехи жителей столицы.

Некоторых горожан наградили знаками отличия "За безупречную службу городу Москве", а знаком "За заслуги перед Москвой" удостоился председатель совета Московского дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил Виктор Степанов.

В рамках празднования Дня России в столице пройдет праздничный концерт. В связи с этим в среду, 11 июня, будут перекрыты некоторые улицы в центре Москвы. С 07:00 до 23:00 водители не смогут проехать по улице Ильинке на участке от Новой до Красной площади, а также по улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

