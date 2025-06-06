Собянин: парковка на улицах Москвы 12–14 июня будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парковка на столичных улицах 12–14 июня будет бесплатной. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Оставить машину без оплаты можно будет на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом", – отметил мэр.



При этом, напомнил Собянин, исключение составят парковки со шлагбаумом, которые будут работать в обычном режиме.

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 июня, из-за проведения фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов" несколько столичных бульваров будут перекрыты. Например, на внутренней стороне Бульварного кольца нельзя будет проехать по участку Гоголевского бульвара от улицы Волхонки до улицы Знаменки, а также по Никитскому бульвару от дома 12 на Новинском бульваре до Большой Никитской улицы.

Ограничения будут действовать и на Тверском бульваре от Большой Никитской до Тверской и на Страстном бульваре от Нарышкинского проезда до улицы Петровки.

Также 8 июня движение для транспорта временно закроют на Крылатской улице в связи с проведением триатлона "Кубок Грома". Проезд по участку Крылатской улицы будет перекрыт с 07:00 до 10:00 8 июня, 13 июля и 17 августа. В указанные даты там также будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.