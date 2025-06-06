Движение транспорта закроют на Крылатской улице из-за триатлона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение для транспорта временно закроют на Крылатской улице в воскресенье, 8 июня, в связи с проведением триатлона "Кубок Грома". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Проезд по участку Крылатской улицы от дома 16 до улицы Нижние Мневники будет перекрыт с 07:00 до 10:00 8 июня, 13 июля и 17 августа. В указанные даты там также будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ведомство призвало москвичей и туристов быть внимательными и планировать маршрут, учитывая ограничения.

Кроме того, 8 и 9 июня из-за проведения фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов" несколько столичных бульваров будут перекрыты. Например, на внутренней стороне Бульварного кольца с 00:01 8 июня до 05:00 следующего дня нельзя будет проехать по участку Гоголевского бульвара от улицы Волхонки до улицы Знаменки, а также по Никитскому бульвару от дома 12 на Новинском бульваре до Большой Никитской улицы.

Такие же ограничения будут действовать на Тверском бульваре от Большой Никитской до Тверской и на Страстном бульваре от Нарышкинского проезда до улицы Петровки.