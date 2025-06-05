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Новости

05 июня, 07:45

Технологии

Пользователей предупредили об ограничениях в приложении "Парковки России" 5, 12 и 13 июня

Пользователей предупредили об ограничениях в приложении "Парковки России" 5, 12 и 13 июня

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Пользователей приложения "Парковки России" предупредили о возможных ограничениях в работе 5, 12 и 13 июня. Перебои связаны с проведением технических работ, направленных на обновление сервиса.

Наибольшие сложности могут возникнуть ночью и ранним утром. При этом оплатить парковку со шлагбаумом можно будет с помощью банковской карты – на выездных стойках и в терминалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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