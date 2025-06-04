Байкерам могут разрешить езду по выделенкам в России

Мотоциклистам могут разрешить езду по выделенным полосам. По словам экспертов, такая мера повысит уровень безопасности и удобства всех участников движения.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что байкеры будут спокойно "уживаться" в одном потоке с общественным транспортом и попадут под дополнительный контроль со стороны ГАИ. Кроме того, езда по выделенкам позволит снизить уровень смертности среди водителей мотоциклов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.