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04 июня, 12:15

Транспорт

Байкерам могут разрешить езду по выделенкам в России

Байкерам могут разрешить езду по выделенкам в России

В России могут разрешить мотоциклам ездить по выделенным полосам

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Мотоциклистам могут разрешить езду по выделенным полосам. По словам экспертов, такая мера повысит уровень безопасности и удобства всех участников движения.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что байкеры будут спокойно "уживаться" в одном потоке с общественным транспортом и попадут под дополнительный контроль со стороны ГАИ. Кроме того, езда по выделенкам позволит снизить уровень смертности среди водителей мотоциклов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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