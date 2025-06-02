Движение на участках Спортивного проезда начнут ограничивать с 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение автотранспорта на участках Спортивного проезда будет ограничено с 5 июня по 25 октября, сообщает пресс-служба столичного транспорта.

На участках Спортивного проезда будут недоступны для движения одна-две полосы в зависимости от даты. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Они коснутся Спортивного проезда от дома 6 до дома 6, строения 2; от дома 4 до дома 6; частично нельзя будет проехать в районе дома 4. Перекрытия будут введены и в районе дома 11 по улице Краснодонской.

Ранее в Дептрансе предупредили москвичей, что одна полоса дороги будет перекрываться по ночам на участках Очаковского шоссе в Москве с 4 июня по 31 декабря. Ограничения будут вводиться в период с 01:30 до 05:30. В ведомстве отметили, что это необходимо для проведения инженерных работ.

