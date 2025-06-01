Движение транспорта на Очаковском шоссе ограничат по ночам с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Одна полоса дороги будет перекрыта по ночам на участках Очаковского шоссе в Москве с 4 июня по 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут вводиться в период с 1:30 до 5:30. В ведомстве отметили, что это необходимо для проведения инженерных работ.

Временные ограничения коснутся участка Очаковского шоссе от проезда Стройкомбината до Проектируемого проезда №6000 и района пересечения с Проектируемым проездом №6000.

Ранее столичный Дептранс предупредил москвичей, что ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют 1 июня из-за проведения спортивного мероприятия "Зеленый марафон". При этом на всех тех участках, где будет закрыт проезд, водители не смогут припарковать свои транспортные средства.