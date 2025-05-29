Схема движения изменится на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения транспорта изменится в центре и на юго-западе Москвы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" по выходным с 31 мая по 1 июня и с 7 по 8 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В период ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ходить вдоль закрытых станций. Для этого изменится и схема движения автомобилей.

На Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября введут выделенные полосы для городского транспорта перед пересечениями с улицами Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди и Нахимовским проспектом.

Также временно нельзя будет парковаться на восьми участках, а рядом с выделенными полосами перекроют несколько съездов. Движение на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект в сторону области сохранится по двум из четырех полос.

Водителям нельзя будет останавливаться на плоскостной парковке № 9076, Профсоюзной улице в районе дома 3, проспекте 60-летия Октября в районе дома 19 на улице Вавилова, в боковом проезде в районе дома 37 на Ленинском проспекте, на Житной улице в районе дома 4, Профсоюзной улице в районе дома 33, строения 1, проспекте 60-летия Октября в районе дома 8А и на улице Академика Пилюгина в районе дома 18.

Также автомобилисты не смогут совершить правый поворот с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди и левый поворот – с проезда Апакова на улицу Шаболовку. Кроме того, в эти дни будет закрыто движение по улице Гарибальди через Профсоюзную улицу и с улицы Косыгина на Ленинский проспект в сторону центра. Помимо этого, в столице перекроют съезды с Ленинского проспекта при движении из центра на проспект 60-летия Октября и на Донскую улицу с проезда Апакова, а также выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную улицу и участок улицы Гарибальди от дома 23 до Профсоюзной улицы.

На время ограничений транспортные потоки будет регулировать патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Причиной закрытия участка метро между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" стало строительство пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО движение транспорта временно будет перекрыто в субботу, 31 мая, из-за проведения забега "Троицк без границ". Водители не смогут проехать с 08:00 до 10:20 по Юбилейной, Центральной, Физической и Солнечной улицам, а также по улице Академика Черенкова и Октябрьскому проспекту.

