Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

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28 мая, 05:52

Транспорт

Перекрыто движение автотранспорта по Озерной аллее в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение автотранспорта по Озерной аллее в Зеленограде было временно перекрыто, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что движение ограничено от пересечения с Каштановой аллеей до дома № 5с2 по Озерной аллее. В Дептрансе просят водителей выбирать пути объезда.

Ранее департамент предупредил, что в воскресенье, 31 мая, из-за проведения забега "Троицк без границ" в ТиНАО будет временно перекрыто движение автотранспорта. Водители не смогут проехать с 08:00 до 10:20 по Юбилейной, Центральной, Физической и Солнечной улицам, а также по улице Академика Черенкова и Октябрьскому проспекту.

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