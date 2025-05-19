Движение транспорта ограничат на ул. Константинова, Кибальчича и Маломосковской с 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта на участках улиц Константинова, Кибальчича и Маломосковская будет ограничено с 19 мая по 15 октября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что для движения будут недоступны одна или три полосы. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Ранее стало известно, что на участках Причального проезда в столице ограничат движение транспорта с 19 мая по 25 сентября. Также в этот период москвичам будет недоступна парковка в районе дома 8, корпуса 1 и 2а по Причальному проезду.