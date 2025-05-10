Движение на участке дублера Ломоносовского проспекта будет ограничено с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспорт не сможет проехать по одной полосе движения на участке дублера Ломоносовского проспекта с 12 мая по 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнило ведомство, ограничение движения связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Вместе с тем москвичи не смогут припарковать транспорт на этом участке.

Также 11 мая на участке улицы Моховая будет ограничено движение автотранспорта. Ограничительные меры будут введены с 1:00 до 5:00, они коснутся двух полос на улице Моховая на пересечении с улицей Большая Никитская. Запрет на движение связан с проведением монтажных и демонтажных работ.

Кроме того, до 18 июня автомобилисты не смогут воспользоваться одной полосой движения на участке улицы Виктора Маслова от дома 2 до владения 4а, строения 7 по Восточной улице.