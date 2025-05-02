Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02:00

Транспорт

Ограничение движения будет введено на Моховой улице 5 и 11 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке улицы Моховая в Москве будет ограничено движение автотранспорта 5 и 11 мая, сообщает Дептранс столицы.

Уточняется, что ограничительные меры будут введены с 1:00 до 5:00, они коснутся двух полос на улице Моховая на пересечении с улицей Большая Никитская. Ограничения связаны с проведением монтажных и демонтажных работ.

Ранее москвичам рассказали о транспортных изменениях на майские праздники. В ближайшие дни движение и парковка будут периодически недоступны на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮВАО.

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