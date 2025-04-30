Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выход с ряда центральных станций метро ограничат в Москве 7 и 9 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснутся следующих станций:

"Маяковская";

"Пушкинская";

"Тверская";

"Чеховская";

"Лубянка";

"Китай-город";

"Охотный ряд";

"Арбатская";

"Театральная";

"Площадь революции";

"Александровский сад";

"Боровицкая";

"Библиотека имени Ленина".

В Дептрансе уточнили, что станции "Арбатская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" и "Александровский сад" будут работать на вход и переход. На остальных возможны введения дополнительных ограничений. При этом ограничительные меры продлятся с открытия метро до окончания мероприятий.

Ранее сообщалось, что схема движения автотранспорта временно изменится в центре и на юго-востоке Москвы в связи с подготовкой ко Дню Победы. 3 мая с 16:30 до 19:00 будут перекрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади, с 22:00 до окончания мероприятия не будет движения по ряду центральных набережных и улиц.

Кроме того, будут закрыты для транспорта участки Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. Ограничения будут действовать с 22:30 до завершения мероприятия. С 23:30 не будет проезда на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта. Движение откроют лишь после окончания мероприятия.