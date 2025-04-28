Движение в Москве изменится 29 апреля из-за подготовки ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Схема движения временно изменится в центре и на юго-востоке Москвы 29 апреля и 3 мая в связи с подготовкой ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В эти дни с 16:30 до 19:00 будут перекрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади, с 22:00 до окончания мероприятия не будет движения по ряду центральных набережных и улиц.

Кроме того, 29 апреля и 3 мая повторно закроют для транспорта участки Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. Ограничения будут действовать с 22:30 до завершения мероприятия. С 23:30 не будет проезда на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта. Движение откроют лишь после окончания мероприятия.

В районе Таганской площади дополнительно введут двустороннее движение. Изменения актуальны с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, а также с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая. На всех участках в это время нельзя будет парковаться, также закроют подземные переходы.

"Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт. Возможны изменения", – добавили в столичном департаменте.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее ограничения ввели в столичном районе Лефортово, на участках улицы Пруд-Ключики в районе дома 55, строение 8, до улицы Авиамоторная. Изменения продлятся до 11 июля.

Также с 11 июля до 8 сентября будет ограничено движение на этой же улице, но уже от дома 55, строения 8, до дома 55 по улице Авиамоторная. Движение будет недоступно из-за строительства инженерных сетей.

