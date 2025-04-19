Движение машин ограничат на участке улицы Федора Черенкова с 22 апреля до 31 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 22 апреля по 31 июля из-за строительных работ будет ограничено движение на участке дороги на улице Федора Черенкова, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для движения будет недоступна одна полоса. Ограничение коснется участок от дома 69б по Волоколамскому шоссе до дома 8 на Покровской набережной. Кроме того, на этом участке будут введены временные ограничения на парковку.

Ранее москвичам рассказали, как изменятся автобусные маршруты на Пасху. К примеру, 20 апреля с 06:00 до 16:00 будет закрыт проезд на некоторых улицах вблизи кладбищ в ряде районов ВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЗАО, СЗАО, ТиНАО. Кроме того, выделенная полоса появится в СЗАО на Пятницком шоссе – от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище.