Мострансавто продлит работу 75 автобусных маршрутов в пасхальную ночь

Фото: mtdi.mosreg.ru

На Пасху время работы 75 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до храмов Подмосковья, продлят до 03:00. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса в телеграм-канале.

Такое решение было принято для того, чтобы жители региона смогли добраться до дома после богослужений.

Кроме того, на ряде популярных маршрутов будет увеличено количество транспорта, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.

Известно, что 9 автобусов добавят на маршруте № 7 Дорожный участок – улица Владимирская. Также по 1 дополнительному автобусу – на направлениях № 13 улица Полевая – Станция Фрязино – улица Нахимова, № 26 Станция Железнодорожная – Дятловка и № 31 Балашиха-2 – Новский квартал.

Еще 3 автобуса будет добавлено на маршрутах № 25к Реутово – Балашиха (Новский квартал), № 26 Станция Болшево – Невзоровское кладбище и 5 – на маршрут № 41 Станция Люберцы – Новолюберецкое кладбище.

Бесплатные автобусные экспресс-маршруты будут ходить и до столичных кладбищ. Автобусы получат номера Э, Э1, Э2 и Э3, ими можно будет воспользоваться с 09:00 до 19:00. Всего 20 апреля на 32 специальных, усиленных и регулярных маршрутах задействуют свыше 590 автобусов.

Кроме того, в пасхальную ночь в Москве до 02:00 продлят работу станций метро и МЦК на вход. До 03:30 продлят работу почти 150 наиболее популярных маршрутов. Также для горожан будут доступны 18 регулярных ночных маршрутов общественного транспорта.

