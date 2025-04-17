Бесплатные автобусы будут ходить до столичных кладбищ в Пасху

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Бесплатные автобусные экспресс-маршруты будут ходить до столичных кладбищ в Пасху, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"По поручению Сергея Собянина в дни пасхальных праздников мы продлеваем работу метро и МЦК и организуем комфортную и безопасную перевозку пассажиров до городских мемориальных комплексов", – отметил Ликсутов.

Автобусы получат номера Э, Э1, Э2 и Э3, ими можно будет воспользоваться с 09:00 до 19:00. Всего в этот день на 32 специальных, усиленных и регулярных маршрутах задействуют свыше 590 автобусов.

В ночь на 20 апреля в столице до 02:00 продлят работу станций метро и МЦК на вход. До 03:30 продлят работу почти 150 наиболее популярных маршрутов. Также для горожан будут доступны 18 регулярных ночных маршрутов общественного транспорта.

"На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже разместили временную навигацию для удобства пассажиров. Кроме того, в метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров – они подскажут маршрут и проводят до нужной остановки", – сказал заммэра.

Также на едином транспортном портале появилась специальная страница, где можно уточнить маршруты до кладбищ и ночные рейсы, уточнили в Дептрансе. Для удобства продленные маршруты разделены на категории: 25 магистральных, 5 частых районных, 85 районных, 15 социальных и 18 трамвайных.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Площадки для проведения мероприятия будут организованы на территориях, прилегающих к храмам, а также в разных районах города, отметил ранее Сергей Собянин, уточнив, что особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости.

