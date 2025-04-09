Подготовка кладбищ к посещениям в Пасху завершилась в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Подготовка кладбищ к массовым посещениям в период Пасхи завершилась в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента торговли и услуг столицы.

Специалисты обновили на кладбищах фасады зданий, привели в порядок ограждения, ворота, калитки и навигационные таблички, а также убрали деревья, которые были в аварийном состоянии. В бесплатных пунктах проката были обновлены около 10 тысяч единиц хозинвентаря.

Кроме того, для посетителей приобрели свыше 2,4 миллиона пакетов для сбора мусора и 12 тысяч кубометров песка.

Вербное воскресенье в этом году отмечается 13 апреля, Пасха – 20, Красная горка – 27, а Радоница – 29.

В Вербное воскресенье до городских кладбищ будут ходить более 450 автобусов на 32 специальных маршрутах. Для них назначат номера Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Эти маршруты, а также некоторые регулярные автобусные маршруты будут работать с 09:00 до 19:00 и предоставлять бесплатный проезд для пассажиров.

В пасхальные дни ЦППК совместно с МЖД назначит дополнительные остановки пригородным поездам. В связи с этим 9 поездов Белорусского направления будут останавливаться на пункте Отрадное, а 14 поездов совершат остановку на пункте Здравница.

На Рижском направлении 8 поездов остановятся на пункте Троица и 3 – на пункте Миитовская, на Киевском направлении 5 поездов совершат остановку на пункте Алабино.

