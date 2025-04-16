Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 19 по 30 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 19 по 30 апреля, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадки для проведения мероприятия будут организованы на территориях, прилегающих к храмам, а также в разных районах города, отметил мэр, уточнив, что особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости.

Например, на фестивале гости смогут приобрести товары некоммерческих организаций (НКО), тем самым оказав помощь их подопечным. В свою очередь, в домиках добра "Москва помогает" можно будет передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов.

Кроме того, в рамках проекта "Четвероногий друг" посетителям предложат выбрать себе питомца и оказать помощь животным из приютов, добавил градоначальник.

Вместе с тем 20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные художники из московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты в виде пасхальных яиц. Всего инсталляций, как уточнил Собянин, будет 15. Причем тема росписи "Святые покровители русского воинства" была выбрана не случайно.

"2025-й в России стал Годом Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы", – пояснил мэр.

Расписные пасхальные яйца можно будет увидеть и на Тверской площади – там их украсят порядка 30 студентов творческих вузов и молодые современные художники.

Также в рамках мероприятия запланированы около 1,5 тысячи мастер-классов для детей и взрослых, на которых участники научатся печь традиционные куличи и создавать уникальные сувениры.

Пасхальные инсталляции высотой 4,7 метра уже появились рядом с вестибюлями станций столичного метро. Украшения установили у выходов № 1 станций "Парк культуры", "Краснопресненская" и у Северного речного вокзала.

Кроме того, на время праздников изменят график общественного транспорта: автобусы будут следовать по специальным маршрутам, включая поездки до кладбищ. При этом 150 популярных маршрутов будут работать бесплатно до 03:30 в ночь на Пасху.