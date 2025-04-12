Москвичам напомнили об изменениях в работе транспорта в пасхальные праздники

Столичный общественный транспорт будет работать по измененному графику в пасхальные праздники. Например, автобусы будут следовать по специальным маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу. На них можно будет, в том числе добраться до самых больших кладбищ. Некоторые рейсы также будут ходить бесплатно.

Кроме того, работу почти 150 востребованных автобусов, электробусов и трамваев продлят в пасхальную ночь до 03:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.