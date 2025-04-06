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06 апреля, 15:14

Транспорт

Воробьевы горы станут главной площадкой проведения мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воробьевы горы станут главной площадкой проведения мотофестиваля в честь открытия мотосезона. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на гендиректора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула.

Новый мотосезон стартует 26 апреля. Мотофестиваль пройдет в столице уже в 12-й раз, напомнил он.

"В соответствии с поручением мэра Москвы в этом году мотофестиваль будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной особенностью станет выставка военной техники музея "Моторы войны", где можно будет увидеть уникальные экспонаты того времени и больше узнать об их истории", – напомнил Асаул.

Ранее столичный Дептранс призвал столичных мотоциклистов в преддверии открытия сезона соблюдать внимательность на дорогах. В департаменте напоминали, что оставлять мотоциклы на уличных парковках столицы можно бесплатно. Платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом. Кроме того, необходимо парковаться согласно дорожным знакам и соблюдать разметку.

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