Дептранс Москвы призвал мотоциклистов к внимательности перед открытием сезона

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Московских мотоциклистов призвали соблюдать внимательность на дорогах в преддверии открытия сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В преддверии открытия мотосезона призываем мотоциклистов быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, а также напоминаем, что оставлять мотоциклы на уличных парковках столицы можно бесплатно", – сказал Ликсутов.

В департаменте напомнили, что платной остается стоянка на парковках со шлагбаумом. Кроме того, необходимо парковаться согласно дорожным знакам и соблюдать разметку. Мотоциклы без колясок можно парковать в два ряда.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных мотоциклистов отказаться от поездок до официального открытия сезона, так как это может быть небезопасно для участников дорожного движения.

В ЦОДД рассказали, что мотоциклистам следует проверить резину на износ и повреждения, тормозную систему и уровень масла и антифриза. После зимнего периода первые поездки лучше совершить на мотоплощадке и после этого выезжать в город.