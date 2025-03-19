Депутат Даванков предложил ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в правительство законопроект, предлагающий ввести скидку на транспортный налог для водителей без штрафов. Об этом сообщает портал "360".

Инициатива предполагает введение льгот в размере 50% от транспортного налога для водителей, которые в течение года не привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.

В качестве обоснования указывается, что таким образом можно увеличить число граждан, соблюдающих ПДД. Это в свою очередь сократит дорожные происшествия и позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи.

Ранее Минздрав РФ подготовил новый порядок проверки водителей на опьянение. Согласно проекту, проверку на запрещенные вещества нельзя будет проводить без письменного согласия автомобилиста.