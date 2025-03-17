Минздрав РФ подготовил новый порядок проверки водителей на опьянение

В России хотят ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики. Новый порядок освидетельствования разработал Минздрав. Если он будет одобрен, изменения вступят в силу с 1 сентября.

Согласно проекту, проверку на запрещенные вещества нельзя будет проводить без письменного согласия автомобилиста. В случае отказа инспекторы оформят соответствующую справку, а водитель заплатит штраф и лишится прав как минимум на год.

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