В Москве обновят разметку на вылетных магистралях. Проект подготовили в ЦОДД. Он затронет съезды на МКАД, а также участки на Садовом кольце и ТТК. По мнению специалистов, новая схема движения поможет сократить время в пути.

Как пояснили эксперты, существующие клеверные развязки уже не справляются с плотным трафиком. Они строились, когда потоки машин были значительно ниже. В Дептрансе сообщили, что в этом году подготовлено более сотни проектов по переразметке.

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