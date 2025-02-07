07 февраля, 22:45Транспорт
"Мой район. Новости": новую полосу организуют на участке дублера Ленинградского шоссе
Дополнительная полоса появится на интенсивном участке дублера Ленинградского шоссе. Это позволит водителям удобнее и быстрее съезжать на МКАД, пропускная способность вырастет на 20%.
Только за шесть лет на Московской кольцевой автомобильной дороге реализовали около 30 крупных проектов по переразметке. В ближайшие два года в Москве планируют переразметить еще 35 километров магистрали.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".