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07 февраля, 22:45

Транспорт

"Мой район. Новости": новую полосу организуют на участке дублера Ленинградского шоссе

"Мой район. Новости": новую полосу организуют на участке дублера Ленинградского шоссе

"Мой район. Новости": новая полоса появится на участке дублера Ленинградского шоссе

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Дополнительная полоса появится на интенсивном участке дублера Ленинградского шоссе. Это позволит водителям удобнее и быстрее съезжать на МКАД, пропускная способность вырастет на 20%.

Только за шесть лет на Московской кольцевой автомобильной дороге реализовали около 30 крупных проектов по переразметке. В ближайшие два года в Москве планируют переразметить еще 35 километров магистрали.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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